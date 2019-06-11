Galatasaray'da divan kurulu yarın toplanacak

İstanbul
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki basketbol salonunda düzenlenecek toplantıda, sarı-kırmızı kulüp ile bağlı ortaklarının mali, idari, sportif raporları hakkında yönetim ve denetim kurulu sunum gerçekleştirecek.
Galatasaray Futbol Takımı'nın geride kalan sezonda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları da gündem maddelerinde yer alacak.
Toplantı öncesinde sarı-kırmızılı kulüp, üyeler için düzenleyeceği toplu piknikle çifte şampiyonluğu kutlayacak.
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