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Spor, Futbol

Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Ercan Çakar   | 07.02.2022
Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshedildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde, takım listelerinin bulunduğu sayfadaki bilgiye göre, Diagne'nin sözleşmesi bu sezon için feshedildi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Mbaye Diagne'nin kalça kemiğinde kırık tespit edilmişti.

Senegalli futbolcunun, Galatasaray ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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