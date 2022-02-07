Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshedildi

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde, takım listelerinin bulunduğu sayfadaki bilgiye göre, Diagne'nin sözleşmesi bu sezon için feshedildi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Mbaye Diagne'nin kalça kemiğinde kırık tespit edilmişti.
Senegalli futbolcunun, Galatasaray ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.