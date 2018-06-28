Galatasaray'a yeni forvet

İSTANBUL

Galatasaray, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen Muğdat Çelik'i transfer etti.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcu ile 2018-2019 sezonu için anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre Muğdat Çelik'e 2018-2019 futbol sezonu için 2 milyon lira sabit ücret verilecek. Ayrıca deneyimli futbolcuya, forma giydiği Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 8 bin lira, Türkiye Kupası müsabakaları için ise 4 bin lira prim ödenecek. Muğdat Çelik, imza parası olarak 500 bin lira alacak.

Tecrübeli futbolcu, 2018-2019 sezonunda 20 Süper Lig ve UEFA maçında ilk 11'de başlaması durumunda sözleşmesi kendiliğinden uzayacak. Bu durumda 2019-2020 sezonu için 2 milyon sabit ücret alacak Muğdat Çelik'e, görev aldığı Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın elde edeceği her bir puan için 8 bin lira, Türkiye Kupası müsabakaları için ise 4 bin lira ödeme yapılacak.

Muğdat Çelik, 2019-2020 sezonunda 20 Süper Lig ve UEFA müsabakasında ilk 11'de başlaması halinde sözleşme bir sezon daha kendiliğinden uzayacak. Bu durumda 2020-2021 sezonu için 2 milyon 300 bin lira sabit ücret alacak deneyimli futbolcuya, forma giydiği Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 10 bin lira, Türkiye Kupası müsabakaları için ise 5 bin lira ödenecek.

Muhabir: Ercan Çakar



