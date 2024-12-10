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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolcu Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Galatasaray'a Malmö maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı müjdesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Metin Arslancan  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Galatasaray'a Malmö maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı müjdesi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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