Galatasaray, Yusuf Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun transferi için Rapid Wien'e 6 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.
Açıklamada, bonservis bedelinin 4 sezon boyunca 5 taksitte ödeneceği aktarıldı.
Dört yıllık sözleşme imzalanan Yusuf Demir'e ise sezon başına sırasıyla 650 bin avro, 750 bin avro, 850 bin avro ve 950 bin avro ödeneceği kaydedildi.
Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı
Galatasaray Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol orta saha Juan Mata'yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1 milyon 900 bin avro ücret ödenecektir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.