Dolar
33.99
Euro
37.98
Altın
2,520.57
ETH/USDT
2,723.40
BTC/USDT
63,655.00
BIST 100
9,565.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Young Boys, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile yapacakları rövanş maçı öncesi RAMS Park'ta son idmanını gerçekleştiriyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Young Boys maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, yarın sahasında İsviçre temsilcisi Young Boys ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Emrah Oktay  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Galatasaray, Young Boys maçına hazır Fotoğraf: Cemal Yurttaş - AA

İstanbul

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı kısmında Young Boys mücadelesinin taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Hasta olduğu açıklanan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha antrenmana katılmadı. Sakatlığı süren Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez de takımdan ayrı çalıştı. Antrenman sırasında Okan Buruk ile kısa süre sohbet eden Sanchez, farklı sahada çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, bu idmanla Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İsviçre temsilcisini konuk edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrailli Bakanın "Mescid-i Aksa" sözlerine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı
Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da yarın yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Benzer haberler

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'nın ekonomisine katkısı 7,4 milyar avro oldu

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'nın ekonomisine katkısı 7,4 milyar avro oldu

Galatasaray, Young Boys maçına hazır

Galatasaray yöneticisi Hatipoğlu, Young Boys maçı öncesi camiaya kenetlenme çağrısı yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Rövanş maçında istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Rövanş maçında istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum
Trabzonspor'da Fountas'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da Fountas'ın sözleşmesi feshedildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalacak son 7 takım belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalacak son 7 takım belli oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet