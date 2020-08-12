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Spor, Futbol

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Hilmi Sever   | 12.08.2020
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sezona bugün yaptığı çift antrenmanla başladı.

Galatasaray'da yeni transferler Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan da antrenmanda yer aldı.

Oyunculardan bir bölümünün Ulus Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçtiği, diğer oyuncuların ise sabah antrenmanında Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda aerob koşusu yaptığı belirtildi.

Günün ikinci idmanının ise core aktivasyon çalışmasıyla başladığı, daha sonra pas çalışması üzerinde durulduğu aktarıldı. Takım halinde teknik bağlantılı pas çalışması ve 10'a 10 dayanıklılığa yönelik pas antrenmanı ile devam eden idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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