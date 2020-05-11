Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş istifa etti

İstanbul
Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyurdu.
Şaş, paylaşımında, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübünden Hasan Şaş'a hizmetleri için teşekkür
Galatasaray Kulübü, görevinden istifa eden futbol takımı yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kulübümüzde futbol A takım yardımcı antrenörlüğü görevini yürüten Sayın Hasan Şaş, görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.