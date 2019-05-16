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Spor, Futbol

Galatasaray ve Akhisarspor PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray ve Akhisarspor kulüpleri ile Ege ekibinin oyuncuları, Miguel Lopes, Güray Vural ve Caner Osmanpaşa'yı Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Hilmi Sever   | 16.05.2019
Galatasaray ve Akhisarspor PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Akhisarspor kulüpleri ile Ege ekibinin oyuncuları, Miguel Lopes, Güray Vural ve Caner Osmanpaşa'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki takımlardan Akhisarspor'un "saha olayları", "7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" ve "talimatlara aykırı hareketi", Galatasaray'ın da "saha olayları" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Akhisarsporlu futbolcular Miguel Lopes, Güray Vural ve Caner Osmanpaşa'nın da "sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Ayrıca, Akhisarspor Kulübü idarecilerinden İbrahim Evren Acar ile kulüp görevlileri Ali Yılmaz ve Zekeriya Güneş'in "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi", kulüp atletik performans uzmanı Cem Kavçak'ın da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Disiplin Kuruluna sevk ediliği kaydedildi.

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