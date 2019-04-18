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Spor, Futbol

Galatasaray, 'VAR kayıtları açıklansın' talebini yineledi

Sarı-kırmızılı kulüp, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun başkan Cengiz'e gönderdiği yanıtta, kayıtların açıklanması konusunun müsabaka organizatörünün yetkisinde olduğunu bildirdiğini açıkladı.

Ercan Doğan   | 18.04.2019
Galatasaray, 'VAR kayıtları açıklansın' talebini yineledi

İstanbul

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıklaması yönündeki talebini yineledi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, VAR kayıtlarının yayınlanamayacağına dair çeşitli mecralarda iddia, yorum ve haberlere yer verildiği hatırlatılarak, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB), kayıtların duyurulabileceği yönünde kulübe gelen yanıtı paylaşıldı.

Açıklamada, "Ekte, IFAB'ın kulübümüze verdiği resmi yanıta binaen, VAR kayıtlarının ilgili organizatör (TFF) tarafından yayınlanabileceğine dair belgeyi sunuyoruz. Kaldı ki eğitim amacının dışında VAR konuşmaları Hollanda, İspanya ve Avustralya liglerinde yayınlanmıştır. TFF'yi, VAR kayıtlarını kamuoyuna açıklamaya bir kez daha davet ediyoruz. Galatasaray Kulübü; TFF, MHK, UEFA ve IFAB nezdinde hakkını aramak için her türlü girişime devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kulübün orijinalini de paylaştığı IFAB yanıtında ise şu görüşlere yer verildi:

"Sayın Mustafa Cengiz, 23 Ocak 2019 tarihli talebinize verdiğimiz yanıta istinaden belirtmek isteriz ki, maç yetkilileri, saha görevlileri ve VAR görevlileri arasındaki iletişime ait kayıtların yayınlanması konusu, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun değil, ilgili müsabaka organizatörünün yetkisi dahilindedir. Dikkatiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz."

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