Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde liderliği kaptırdı

İSTANBUL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 1-0 mağlup olarak liderliği rakiplerine kaptırdı.

Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 49. dakikasında Moussa Marega'nın golüyle 1-0 öne geçen Porto, kalan bölümde de üstünlüğü korudu ve sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenen Galatasaray 3 puanda kaldı. İlk haftada Almanya temsilcisi Schalke 04 ile 1-1 berabere kalan Porto ise puanını 4'e çıkardı.

Grupta üçüncülüğe geriledi

D Grubu'nda ikinci haftaya lider giren Galatasaray, bu yenilginin ardından üçüncülüğe düştü.

Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Schalke 04 ile Galatasaray'ı aynı skorla mağlup eden Porto, dörder puanla zirveyi paylaştı.

Galatasaray'ın 3 puanla üçüncü sırada olduğu grupta Lokomotiv Moskova ise ikinci haftayı da puansız kapattı ve son sırada kaldı.

Fırsatlardan yararlanamadı

Galatasaray, Porto karşılaşmasında önemli fırsatlarını değerlendiremedi.

Maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, özellikle ilk yarıda birçok gol pozisyonuna girdi.

Mücadelenin 13 ve 45. dakikalarında Sinan Gümüş, 38. dakikada Yuto Nagatomo ve 39. dakikada Henry Onyekuru ile net pozisyonları gole çeviremedi.

Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahada

Galatasaray'ın 2000 doğumlu genç oyuncusu Yunus Akgün, ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi.

Teknik direktör Fatih Terim'in sezon başından buyana resmi maçlarda şans verdiği Yunus, 86. dakikada Fernando Reges'in yerine oyuna dahil oldu.

Deplasmanda galibiyete hasret

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 12 deplasman müsabakasında galip gelemedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 12 maçta 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 29 golü önleyemedi.

Son 3 deplasman maçında yenildi

Galatasaray, son 3 deplasman maçını kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı.

Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.

Muhabir: Emrah Oktay