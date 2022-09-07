Galatasaray üç transfer için daha görüşmelere başlandığını açıkladı

Istanbul
Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki Türk futbolcu Yusuf Demir'in transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Mathias Ross Jensen
Galatasaray, 21 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross Jensen'in transferi için oyuncu ve kulübü Aalborg BK ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Milot Rashica
Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın geçici transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.