Malatya
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında yapılan mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kamara, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki takım arkadaşlarına çıkardı. Penaltı noktası civarında Aleksic'in ıskaladığı meşin yuvarlak Adem Büyük'ün önünde kaldı. Adem'in vuruşunda savunmadan dönen topu Aleksic tamamlamak istedi. Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak altıpasın sağına açıldı. O noktaya hareketlenen Guilherme'nin dar açıdan vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.
5. dakikada Onyekuru ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Linnes'in vuruşunda, top uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.
23. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Feghouli'nin ceza sahasına yaptığı ortada, Diagne'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
28. dakikada Adem Büyük'ün sol kanattan verdiği pasta topla buluşan Kamara'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Diagne'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Feghouli'nin şık vuruşunda, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
45+8. dakikada sağ kanattan Chebake'nin kullandığı serbest vuruşta Galatasaray ceza alanında Mina'nın kafayla indirmek istediği top Luyindama'nın eline çarptı. Hakem Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararını verdi. 45+14. dakikada penaltı atışını kullanan Aleksic, topu ağlara gönderdi: 1-2.
Hakem Ulusoy'un duraklamalar nedeniyle 7 dakika uzatma verdiği maçta, 45+14. dakikadaki penaltı atışının ardından ilk yarı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
52. dakikada sağ kanattan Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta, Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan auta çıktı.
58. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Farnolle'nin kullandığı autta orta sahada Ndiaye'nin indirdiği topla savunma arkasına sarkan Onyekuru, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Farnolle'den de sıyrılan Nijeryalı futbolcu dar açıya rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.
74. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Onyekuru, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle'nin solundan ağlarla buluşturdu: 1-4.
84. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Selçuk İnan, meşin yuvarlağı kale sahası içerisinde bulunan Mitroglou'ya aktardı. Yunan futbolcu müsait pozisyonda topu filelere yolladı: 1-5.
89. dakikada Aleksic'in sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak ağlarla buluştu: 2-5.
Müsabaka, Galatasaray'ın 5-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İlk maçı 0-0 biten mücadelede Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi ve Akhisarspor'un rakibi oldu.
Galatasaray, 23. kez finalde
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finale yükseldi.
Kupayı 17 kez ile en fazla müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti.
Evkur Yeni Malatyaspor'u 0-0 ve 5-2'lik iki maçın ardından eleyen Galatasaray, 18. kez kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak.
Finalde rakip son şampiyon
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde son şampiyon Akhisarspor ile karşılaşacak.
Türkiye Kupası, Akhisarspor ile Galatasaray arasında 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.
Linnes, 100. maçında gol attı
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 100. resmi maçta gol sevinci yaşadı.
Norveç'in Molde ekibinden 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 100 müsabakada forma giydi.
Linnes, "dalya" dediği Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde 4. kez fileleri havalandırdı.
Marcao sakatlandı
Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Marcao, sakatlandı.
Müsabakanın 32. dakikada kasığından sakatlanan Brezilyalı stoper, oyundan çıkmak zorunda kaldı. 22 yaşındaki futbolcunun yerine Selçuk İnan oyuna girdi.
Terim: İsteyerek ve inanarak aldık maçı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, finale kaldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Finale gitmenin keyfini süreceklerini aktaran Terim, şöyle devam etti:
"İsteyerek ve inanarak aldık bugünkü maçı. Takımımı tebrik ediyorum. Baştan sona oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Maça başlayışımız dezavantajlıydı ama bitirişimiz ve oyun içinde avantajlıydık. Galatasaray tabii büyük bir camia, büyük bir takım. Marka çok büyük bir marka, bazen 30 milyon deyince yanlış anlaşılıyor, tam net anlaşılmıyor. Hakkı yenince birleşebilen bir camia. İlahi adalete inanan ve sonuna kadar da pes etmeyen bir takım. Takımımın oyunundan, mücadelesinden son derece memnunum. Güzel de bir maç geçti. Bir, iki talihsizlikle de başladık. Belhanda kendini iyi hissetmedi, onu değiştirmek zorunda kaldık, son saniye. Neredeyse yazıyorduk esame listesine, hakeme vermeden önce değiştirdik. Arkasından Marcao'nun sakatlanması bizim için bir talisizlik. Buna rağmen giren, çıkan, oynayan oyuncular hepsi finali hak eden bir oyun oynadılar. Malatyaspor'a bundan sonra başarılar diliyorum."
"İnşallah 30 milyonun yüzünü güldürürüz"
Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl finale kalamadıklarını hatırlatarak, "Akhisarspor eledi, bu sefer nasipse biz eleyelim inşallah. Akhisar da hak etti kupayı iyi oynadı. Uzun zamandır da kupa almıyoruz. Türkiye Kupası'nı inşallah Galatasaray’ın müzesine götürürüz. Güzel bir final olur. Ama şu an itibarıyla onu unuttuk. Malatya'da oynamak çok kolay değil Malatyaspor'la. Malatya, özellikle kendi evinde de dışarıda da sahanın içerisinde güçlü işler yapan bir takım. Onun için burada öyle 5 gollü, rahat bir galibiyet, oyunun tamamen hakimi olmak çok kolay değil. Kaldı 6 final, Akhisarspor maçı dahil. İnşallah onların hepsini de alır, iki kupada da 30 milyonun yüzünü güldürürüz." değerlendirmesinde bulundu.
"Küllerimizden yeniden doğarız"
"Bu skoru bekliyor muydunuz?" sorusuna Terim, şöyle cevap verdi:
"Açıkçası tabii ben takımımından her zaman her şeyi beklerim ama ben sadece elemeyi bekliyordum. Skor tahminim falan öyle bir şey yoktu önce. Eleyebileceğimizi düşünüyordum. 0-0 olabilir ama Galatasaray her zaman her yerde gol atabilen bir takım. 0-0'a oynamak da çok kolay değil. İkincisi inanıyoruz tabii ki her zaman da inandık. Şartlar ne olursa olsun biz küllerimizden yeniden doğarız. Biz hiçbir zaman da pes etmeyiz, sonuna kadar da devam ederiz. Yine takımımızla, camiamızla, taraftarımızla sonuna kadar da gideceğiz inşallah."
Fatih Terim, ligde şampiyonluk yarışında zirveyle puan farkının düşmesinin oyuncuların öz güvenini artırıp artırmadığına yönelik soruya, "Yüzde 100 var. Ama son maçlarımıza baktığımızda zaten oyunun, topun kontrolünün ve pas yüzdesinin yükseldiğini ve bir şeylerin oturduğunu net olarak görebiliriz." cevabını verdi.
Bulut: Kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim
Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Karşılaşmanın sonucuna bakarak konuşmak istemediğini belirten Bulut, "Malatyaspor'da hedefimiz bu şehre ve kulübe final yaşatıp kupayı getirmekti. Ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Bugün daha güçlü bir rakibe karşı elenmiş olduk. Taraftarımızdan özür diliyoruz. İkinci yarıda oynadığımız futboldan dolayı özür diliyoruz. İlk yarı iyi bir futbol vardı, öne geçebilirdik. Maalesef olmadı, nitekim elenmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Ligin tamamlanmasına 5 maçın kaldığını hatırlatan Bulut, "Evkur Yeni Malatyaspor'un en iyi şekilde oynayıp en iyi yerde bırakacağını düşünüyorum. Ekibimizle önümüzdeki 1-2 gün içerisinde konuşup kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim. O yüzden ekibimle oturup bunu 1-2 gün içerisinde konuşacağız." diye konuştu.
Erol Bulut, gazetecilerin "İstifa mı etmeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu ise yanıtsız bırakarak toplantı salonundan ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.