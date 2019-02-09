Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

anasayfa > spor, futbol 09.02.2019 Emre Doğan Istanbul

Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

İSTANBUL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandığı belirtildi.

İdmanın, oyunsal formda yapılan taktik çalışma ile tamamlandığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın, tesislerde kampa girdiği kaydedildi.

Muhabir: Emre Doğan

© Anadolu Ajansı 2019