Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

İSTANBUL
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandığı belirtildi.
İdmanın, oyunsal formda yapılan taktik çalışma ile tamamlandığı aktarıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın, tesislerde kampa girdiği kaydedildi.
Muhabir: Emre Doğan