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Spor, Futbol

Galatasaray taraftarından kombinelere büyük ilgi

Galatasaray Kulübü, yeni sezon öncesi kombine satışlarının 32 bine ulaştığını duyurdu.

Hüseyin Eroğul   | 11.07.2019
Galatasaray taraftarından kombinelere büyük ilgi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 11 Haziran'da başlayan kombine yenilemede ilk gün satış rakamlarıyla son 7 sezonun rekorunun kırıldığı, genel satışta ise rekora gidildiği kaydedildi.

Taraftarın yoğun ilgisine teşekkür edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki yıl üst üste şampiyon olarak 22. şampiyonluğuna ulaşan, ait olduğu Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray'ın, 2019-2020 futbol sezonu kombine satışları kısa sürede 32 bine ulaştı. Takımımızın Türk Telekom Stadı'nda elde edeceği yepyeni zaferlere ortak olmak isteyen taraftarlarımız, yeni sezon kombinelerine yoğun ilgi gösteriyor. Büyük Galatasaray taraftarının kulübümüze verdiği destek, duydukları inanç ve gösterdikleri yoğun ilgiye teşekkür ederiz."


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