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Spor, Futbol

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Emrah Oktay  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

İstanbul

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Antalya temsilcisi ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, topladığı 8 puanla haftaya 14. sırada girdi.

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 9 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.

Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, deplasman rekoru için sahada

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak.

Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda.

Galatasaray, yarın Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak Süper Lig rekoruna imza atacak.

Okan Buruk, Antalyaspor'a hiç yenilmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Antalyaspor'a 12 kez rakip olan Buruk, 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yapılan 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Derbi öncesi Kaan Ayhan ceza sınırında

Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kaan, yarınki maçta da kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in en golcü takımı

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan bölümün en golcü takımı olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 8 maçta 24 gol atan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den (16) 8 gol fazla kaydetti. Antalyaspor (16) ise Süper Lig'de kalesinde en fazla gol gören üç takımdan biri.

Galatasaray ile Antalyaspor 57. randevuda

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 57. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 56 maçta sarı-kırmızılılar 35, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 108 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 16 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 16 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 34 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 16 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 28 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 17, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 50 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı.

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