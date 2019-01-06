Galatasaray Rodrigues'in transferi için anlaştı

İSTANBUL

Galatasaray Kulübü, Hollandalı futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in Suudi Arabistan ekibi El İttihad'a transferi için anlaşmanın tamamlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, El İttihad'dan 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli alacak.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda El İttihad ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre El İttihad, şirketimize 10 milyon 250 dolar transfer bedeli ödeyecektir. Buna ek olarak El İttihad, 10 milyon dolar üzerinde bonservis bedeli ile ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, 10 milyon doların üzerindeki rakamın yüzde 20'sini şirketimize ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan El İttihad'a transfer olan Garry Mendes Rodrigues, sarı-kırmızılılar için veda mesajı yayımladı.

Hollandalı futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak, ailem ve benim için çok zor olacak. Ama hem ailem hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum. Burada yaşadığım mutluluk, şampiyonluk ömrüm boyunca unutamayacağım şeyler. Unutamayacağım şeylerden bir diğeri de büyük Galatasaray taraftarının desteği. Stadımızdaki her maçta rakibe sahayı dar eden, bizi ileriye taşıyan, tarifi olmayan muhteşem gücünüz her zaman aklımda kalacak. Tüm takım arkadaşlarıma, ekibe ve çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübüne yürekten teşekkür ediyorum."

Muhabir: Ercan Doğan