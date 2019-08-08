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Spor, Futbol

Galatasaray PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emre Doğan   | 08.08.2019
Galatasaray PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Akhisarspor ile yapılan TFF Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılıların PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Galatasaray, başkent Ankara'da yapılan maçta Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

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