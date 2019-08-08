Galatasaray PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Akhisarspor ile yapılan TFF Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılıların PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Galatasaray, başkent Ankara'da yapılan maçta Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.