Galatasaray, Onyekuru için transfer görüşmelerine başladı

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı oyuncu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kiralanması için transfer görüşmelerinin başladığını duyurdu.﻿

anasayfa > spor, futbol 09.07.2018 Mehmet Fatih Duman Istanbul

Galatasaray, Onyekuru için transfer görüşmelerine başladı

İSTANBUL

Galatasaray Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun futbol A takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bulunan ve geride kalan sezonu Belçika temsilcisi Anderlecht'de kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a davet edilip, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

© Anadolu Ajansı 2018