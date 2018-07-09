Galatasaray, Onyekuru için transfer görüşmelerine başladı

İSTANBUL

Galatasaray Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun futbol A takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/uihBIgvFzu — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 9 Temmuz 2018

Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bulunan ve geride kalan sezonu Belçika temsilcisi Anderlecht'de kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a davet edilip, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

