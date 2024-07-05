Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Atalanta ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
İtalyan ekibiyle yapılan anlaşmanın şartlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Anlaşmaya göre Atalanta, şirketimize 6 milyon 400 bin avro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15 milyon 500 bin avrodur. Ayrıca, maksimum 2 milyon avro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.