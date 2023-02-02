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Spor, Futbol

Galatasaray, Metehan Baltacı'yı kiraladı

Galatasaray Kulübü, genç futbolcu Metehan Baltacı'nın Manisa FK'ye kiralandığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 02.02.2023
Galatasaray, Metehan Baltacı'yı kiraladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Manisa Futbol Yatırımları A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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