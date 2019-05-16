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Spor, Futbol

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Emre Doğan   | 16.05.2019
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Medipol Başakşehir hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

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