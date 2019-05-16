Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Medipol Başakşehir hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.
Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.