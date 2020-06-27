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Spor, Futbol

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ercan Çakar   | 27.06.2020
Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği belirtildi.


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