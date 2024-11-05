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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Osimhen'in performansından memnun

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transferiyle tüm dünyada ses getiren Victor Osimhen'in performansının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Mehmet Fatih Duman  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Osimhen'in performansından memnun

Istanbul

Başkan Dursun Özbek, Fuzul Tasarruf Finansman'ın Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı isim ve forma sponsorluğunu 1 yıl süreyle üstlenmesine ilişkin RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı futbol takımının yine başarılı bir dönem geçirdiğine dikkati çeken Özbek, sezon sonuna kadar Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'le ilgili, "Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de taraftarımıza onu seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu olarak Galatasaray'ın başarısı için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktaran Özbek, "Amacımız taraftarlarımızı ve camiamızı memnun etmek. Başarı odaklı olduğumuzu kimsenin unutmamasını istiyorum. Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'deki hakem tartışmalarına yönelik soruyu ise sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yapılan sponsorluk anlaşmasının sosyal sorumluluk anlamındaki önemine dikkati çekip gündemi değiştirmek istemediğini söyleyerek yanıtsız bıraktı.

Sponsorluk anlaşması imzalandı

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın bu sezon isim ve forma sponsorluğunu Fuzul Tasarruf Finansman üstlendi.

Anlaşmaya ilişkin imzalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp başkan yardımcısı Mehmet Cibara ve Fuzul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Furkan Akbal tarafından atıldı.

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