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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas'tan açıklama: İddialar gerçek dışıdır

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bazı yöneticilerin teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasını istediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Emre Doğan   | 05.01.2022
Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas'tan açıklama: İddialar gerçek dışıdır

Istanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son günlerde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı yönetim kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir yönetim kurulu üyemiz Galatasaray başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır. Yönetim kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir. Camiamızdan, yaratılmaya çalışılan haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini rica ederim."


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