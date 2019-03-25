İstanbul
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Arena'da düzenlediği basın toplantısında, "Biz görevimizin başındayız" dedi.
Cengiz, "Hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve tüm boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz" diye konuştu.
Mustafa Cengiz yönetimi, kulübün 23 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmemişti.
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