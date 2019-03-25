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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Görevimizin başındayız

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, "Biz görevimizin başındayız. Hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve tüm boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz." dedi.

Ercan Doğan   | 25.03.2019
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Görevimizin başındayız

İstanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Arena'da düzenlediği basın toplantısında, "Biz görevimizin başındayız" dedi.

Cengiz, "Hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve tüm boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mustafa Cengiz yönetimi, kulübün 23 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmemişti.

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