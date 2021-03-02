Galatasaray kafilesi Ankara'ya geldi

Ankara
Esenboğa Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Terim, fotoğraf çektirdiği taraftarların formalarını imzaladı.
Galatasaray kafilesi, ardından havalimanından ayrılarak kalacağı otele geçti.
Eryaman Stadı'nda yarın yapılacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı, saat 19.00'da başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.