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Spor, Futbol

Galatasaray kafilesi Ankara'ya geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.

Aykut Karadağ   | 02.03.2021
Galatasaray kafilesi Ankara'ya geldi Fotoğraf: Aykut Karadağ / AA

Ankara

Esenboğa Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Terim, fotoğraf çektirdiği taraftarların formalarını imzaladı.

Galatasaray kafilesi, ardından havalimanından ayrılarak kalacağı otele geçti.

Eryaman Stadı'nda yarın yapılacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı, saat 19.00'da başlayacak.

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