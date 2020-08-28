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Spor, Futbol

Galatasaray, ilk hazırlık maçında kazandı

Galatasaray, TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Emrah Oktay   | 28.08.2020
Galatasaray, ilk hazırlık maçında kazandı

İstanbul

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maça Galatasaray, Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç, Ryan Babel, Mbaye Diagne 11'i ile başladı. Dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a dönen Arda Turan, müsabakaya kaptan olacak çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın ilk yarısını Diagne'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray, ikinci yarıya Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Adem Büyük, Oğulcan Çağlayan ve Radamel Falcao 11'i ile başladı. İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

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