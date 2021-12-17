Galatasaray ile Medipol Başakşehir 27. randevuda

İstanbul
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 26 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 43 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.
Galatasaray'ın sahasındaki maçlar
Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 13 kez konuk etti.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.
Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.