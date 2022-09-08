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Spor, Futbol

Galatasaray, Icardi transferinin detaylarını açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli oyuncunun 1 yıllık 6 milyon 750 bin avroluk ücretinin sadece 750 bin avroluk kısmını ödeyecek.

Emrah Oktay   | 08.09.2022
Galatasaray, Icardi transferinin detaylarını açıkladı Fotoğraf: Şebnem Coşkun - AA

İstanbul

Galatasaray Kulübü, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiraladığı Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin maliyetini açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 avro ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 avroluk kısmı Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 avroluk ise şirketimiz tarafından ödenecektir." denildi.


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