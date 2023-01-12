Galatasaray, Hatayspor maçına hazır

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde yapılan 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Galatasaray ile Atakaş Hatayspor yarın saat 20.00'de Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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