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Spor, Futbol

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdi

Galatasaray, futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Hilmi Sever   | 22.01.2021
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdi Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Galatasaray Kulübü, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un formasını giyen 21 yaşındaki Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Dervişoğlu, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 21 yaşındaki golcü oyuncu Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi. 

Hollanda'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Halil'i, sarı-kırmızılı kulübün yetkilisi karşıladı. 

İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un formasını giyen Halil, Ümit Milli Futbol Takımı'nda da oynuyor.

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