Galatasaray Emre Taşdemir'i borsaya bildirdi

İSTANBUL

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bursaspor'la sözleşmesini geçen hafta karşılıklı fesheden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta forma giydi. Emre Taşdemir, son olarak Bursaspor'un 11 Ağustos 2018'de Fenerbahçe'yle oynadığı karşılaşmada 7 dakika forma şansı bulabilmişti.

Muhabir: Erkan Tiryaki