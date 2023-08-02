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Spor, Futbol

Galatasaray, Caner Doğan'la profesyonel sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, altyapı oyuncularından Caner Doğan'la profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Galatasaray, Caner Doğan'la profesyonel sözleşme imzaladı

İstanbul

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Caner Doğan ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." denildi.


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