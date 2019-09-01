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Spor, Futbol

Galatasaray, Andone için transfer görüşmelerine başladı

Galatasaray, Brighton & Hove Albion Kulübü ile Florin Andone'nin geçici transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu.

Hüseyin Eroğul   | 01.09.2019
Galatasaray, Andone için transfer görüşmelerine başladı

İstanbul

Galatasaray Kulübü, Brighton & Hove Albion Kulübü ile Rumen futbolcu Florin Andone'nin geçici transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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