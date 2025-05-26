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Spor, Futbol

Galatasaray, 25. şampiyonluğu Yenikapı'da taraftarıyla kutladı

Galatasaray Kulübü, futbol takımının Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu sebebiyle kutlama organizasyonu düzenledi.

Can Öcal  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Galatasaray, 25. şampiyonluğu Yenikapı'da taraftarıyla kutladı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki organizasyona Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı takımın futbolcuları ile aileleri ve pek çok sayıda Galatasaraylı taraftar katıldı.

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Yenikapı'daki kutlamalar, 2 gün sürdü. Taraftarlar, ilk gün dev ekranda Göztepe-Galatasaray karşılaşmasını takip etti. İkinci günde ise sarı-kırmızılı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nde bir araya geldi. Teknik heyet ve futbolcular, liseden çıkarak taraftarların arasında kendilerini bekleyen üstü açık otobüse geçti.

Otobüsten Sarayburnu'nda bulunan tekne ile devam eden sarı-kırmızılı kafile, denizden kupayı kaldıracağı Yenikapı'ya ulaştı.

Taraftar, şampiyonluk için özel sahnenin kurulduğu Yenikapı Etkinlik Alanı'na saat 12.00'de alınmaya başlandı.

Galatasaraylılar, Yenikapı'da Suat Ateşdağlı, Yalçın Asan, Ebru Yaşar, Aydilge, Tefo ve Seko, Blok3, Gökhan Kırdar, Güliz Ayla, Emir Can İğrek, Gripin, Atiye ve Kenan Doğulu gibi sanatçıların canlı performansını izledi.

Yönetici, teknik heyet ve futbolcular tek tek sahneye çağrıldı

Kutlamada Sportif AŞ yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilerek platforma davet edildi.

İlk olarak futbol takımının idari ekibi ve teknik ekip sahneye çağırıldı. Alkışlar ve tezahüratlar arasında podyuma gelen teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yapılarak "The Winner One" diye anons edildi. Oyuncular da kendilerine özel çalınan şarkılarla sahneye geldi. Sportif AŞ yöneticileri de seremoniye katıldı.

Oyuncular, sahneye çıktıktan sonra madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş'tan aldı. Ayrıca TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç ile TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik de seremonide hazır bulundu.

Osimhen tezahüratları

Etkinlik alanında bulunan sarı-kırmızılı taraftar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için tezahürat yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar, kupa seremonisinde "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" ve "Bizimle kal Osimhen" tezahüratlarında bulundu.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Lucas Torreira ile Kerem Demirbay da sahnede mikrofonu eline alarak "Bizimle kal Osimhen" dedi.

Dries Mertens, ailesi ile birlikte sahneye çıktı

Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens'in sahneye çıkışı duygusal anlara sahne oldu.

Eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile sahnede yer alan Dries Mertens, Galatasaray taraftarına veda ederken duygulandı. Belçikalı oyuncu, eşi ile sahneye çıkarken gözyaşlarına hakim olmadı.

Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar, törenin sunucusu ile birlikte Belçikalı oyuncunun oğlu Ciro Mertens'i anons etti.

Muslera'dan duygusal veda

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da vedasında duygulu anlar yaşadı.

Oyuncular arasında en son sahneye gelen Muslera, taraftarların karşısına çıktığında gözyaşlarına hakim olmadı. Kendisine özel yapılan kliple sahneye çıkan Muslera, duygulandı ve konuşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı oyuncular da toplanarak sahnede Muslera'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Uruguaylı file bekçisi için "Muslera sen bizim her şeyimizsin." tezahüratı yaptı.

Taraftardan TFF'ye tepki

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kupa seremonisinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerine tepki gösterdi.

Taraftarlar, kupayı vermek üzere sahneye çıkan TFF 1. Başkan Vekil Mecnun Otyakmaz ve TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş'ı isimlerinin anonsuyla birlikte protesto etti.

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