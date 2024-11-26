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Spor, Futbol

Galatasaray, 13. haftayı 34 puanla ilk sırada tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçları tamamlandı.

Hilmi Sever  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Galatasaray, 13. haftayı 34 puanla ilk sırada tamamladı

İstanbul

Süper Lig'de bugün tek karşılaşma yapıldı. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Lider Galatasaray, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti ve haftayı 34 puanla ilk sırada kapattı.

Fenerbahçe, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek, sarı-kırmızılıları 5 puan geriden takibini sürdürdü.

Sonuçlar

​​​​​​​ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 1-2

Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 3-0

Sipay Bodrum FK-Galatasaray: 0-1

Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: 0-0

TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-1

Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Göztepe: 2-4

Trabzonspor-Adana Demirspor: 5-0

Puan durumu

Ligde 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


     O     G     B     M     A     Y     AV     P
1.GALATASARAY12111033112234
2.FENERBAHÇE1292133112229
3.REEDER SAMSUNSPOR1382325141126
4.İKAS EYÜPSPOR136431913622
5.GÖZTEPE126332315821
6.BEŞİKTAŞ126332114721
7.NET GLOBAL SİVASSPOR135351720-318
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ124441717016
9.ÇAYKUR RİZESPOR125161220-816
10.TRABZONSPOR123631714315
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ124351818015
12.KASIMPAŞA133641619-315
13.TÜMOSAN KONYASPOR134361521-615
14.ONVO ANTALYASPOR124261524-914
15.BELLONA KAYSERİSPOR122641322-912
16.CORENDON ALANYASPOR122551015-511
17.SİPAY BODRUM FK133281017-711
18.ATAKAŞ HATAYSPOR121471119-87
19.ADANA DEMİRSPOR120210930-212

14. hafta

29 Kasım Cuma:

20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Gain Park)

1 Aralık Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

NOT: Kasımpaşa haftayı BAY geçecek

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