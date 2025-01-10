Gabriel Sara'nın bağlarında zorlanma ve kanama tespit edildi
Galatasaray Kulübü, RAMS Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanan Gabriel Sara'nın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara’nın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.