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LDLC Asvel Başantrenörü Pierric Poupet, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasındaki Anadolu Efes maçı sonrası Basketbol Gelişim Merkezi’nde basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Gabriel Sara'nın bağlarında zorlanma ve kanama tespit edildi

Galatasaray Kulübü, RAMS Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanan Gabriel Sara'nın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Gabriel Sara'nın bağlarında zorlanma ve kanama tespit edildi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara’nın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir." denildi.

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