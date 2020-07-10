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Spor, Futbol

Futbolda üst klasman bir hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ercan Çakar   | 10.07.2020
Futbolda üst klasman bir hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF Sağlık Kurulundan yapılan açıklamada, hakemin dün gerçekleştirilen rutin test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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