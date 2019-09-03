Euro
6.29
Dolar
5.75
BIST 100
99,214.51
Altın
1,532.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Futbolda transfer dönemi hareketli geçti

Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi tamamlanırken, Süper Lig ekipleri yıldız isimlerin de bulunduğu çok sayıda futbolcuyla kadrolarını güçlendirdi.

Ekip,Ercan Çakar   | 03.09.2019
Futbolda transfer dönemi hareketli geçti

İstanbul

Futbolda 17 Haziran'da başlayıp, dün gece tamamlanan 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi hareketli geçti.

Süper Lig ekipleri yıldız isimlerin de bulunduğu çok sayıda futbolcuyla kadrolarını güçlendirdi.

Galatasaray'da Radamel Falcao, Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Beşiktaş'ta Muhammed Elneny ve Trabzonspor'da ise Daniel Sturridge ön plana çıkan isimler oldu.

Transferde en fazla futbolcuyu, 22 isimle İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna kattı.

Ligin dört büyüklerinden Trabzonspor 17, Galatasaray 14, Fenerbahçe 13, Beşiktaş ise 8 futbolcuyla kadrosuna takviye yaptı

Transfer yasağı bulunan MKE Ankaragücü ise geçen sezon kadrosunda bulunan ancak sözleşmelerini fesheden 4 futbolcuyla yeniden anlaştı.

Kayserispor'dan 22 transfer

Süper Lig'de transfer döneminin en hareketli takımı İstikbal Mobilya Kayserispor oldu.

Kadrosunda büyük bir revizyona giden Kayseri ekibi, 22 futbolcu transfer ederken, 11 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor 18 futbolcuyu kadrosuna dahil ederken, Trabzonspor ile ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ise 17'şer oyuncuyla kadrolarını güçlendirdi.

Öte yandan, ligde en fazla oyuncuyla yollarını ayıran ekip, 23 futbolcuyla Fenerbahçe oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da yeni dönemin yol haritası
Suudi Arabistan-BAE: Zoraki ittifak
ABD'nin İdlib'e hava saldırısı neyi hedefliyor?
Aşırı sağ Almanya eyalet seçimlerinden güçlenerek çıktı
Keşmir’in ardından Assam: Kuzey Hindistan’da sular ısınıyor

Benzer haberler

Futbolda transfer dönemi hareketli geçti

Futbolda transfer dönemi hareketli geçti

Fenerbahçe genç oyuncularını kiralık gönderdi

Göztepe Atınç Nukan'ı transfer etti

Fenerbahçe ve Bursaspor çocuklar için sahaya çıkacak

Fenerbahçe ve Bursaspor çocuklar için sahaya çıkacak
Galatasaray'dan yeni transferler için imza töreni

Galatasaray'dan yeni transferler için imza töreni
İspanya'nın büyük kulüpleri transferde kesenin ağzını açtı

İspanya'nın büyük kulüpleri transferde kesenin ağzını açtı