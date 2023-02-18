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Spor, Futbol

Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Mart'a kadar uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün sona erecek 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

Hilmi Sever   | 18.02.2023
Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Mart'a kadar uzatıldı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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