Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)
Yarın:
13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)
16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)
16 Şubat Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
1. Lig
Yarın:
16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK (Yeni Malatya)
19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
16 Şubat Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)
13.30 Geosis Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)
19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor (Esenler Erokspor)
17 Şubat Pazartesi:
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Yeni Adana)
20.00 Sakaryaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)
2. Lig
Beyaz Grup:
16 Şubat Pazar:
13.00 Karaköprü Belediyespor-Fethiyespor (Faruk Çelik)
14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-GMG Kastamonuspor (Tarsus İlçe)
14.00 Altay-Batman Petrolspor (Alsancak Mustafa Denizli)
14.00 İnegölspor-E Koleji Isparta 32 (İnegöl İlçe)
14.00 İskenderunspor-Kepezspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
14.00 1461 Trabzon FK-Beykoz Anadoluspor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Altınordu-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
14.00 Sarıyer-Anagold 24Erzincanspor (Yusuf Ziya Öniş)
Afyonspor-Kırklarelispor (Zafer) (Henüz müsabaka saati açıklanmadı)
Kırmızı Grup:
16 Şubat Pazar:
14.00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)
14.00 Giresunspor-Bucaspor 1928 (Çotanak)
14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Ülkea Nazillispor (Bolluca)
14.00 Ankara Demirspor-Karaman FK (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Somaspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Soma Atatürk)
14.00 Diyarbekirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.00 Menemen FK-Çimentaş Elazığspor (Menemen İlçe)
14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Vanspor FK (Dağılgan)
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Derincespor (Erbaa Yeni İlçe)
3. Lig
1. Grup:
Yarın:
14.00 Bornova 1877-Karşıyaka (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Kemerkent Bulvarspor-Ergene Velimeşespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
16 Şubat Pazar:
14.00 Artvin Hopaspor-Düzce Cam Düzcespor (Arhavi İlçe)
14.00 23 Elazığ FK-Tokat Belediye Plevnespor (Elazığ Doğukent)
14.00 Kırşehir Futbol-Muşspor (Kırşehir Ahi)
14.00 Bursaspor-Anadolu üniversitesi (Yüzüncü Yıl Atatürk)
14.00 Belediye Kütahyaspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Dumlupınar)
14.00 Kuşadasıspor-Silifke Belediyespor (Kuşadası Özer Türk)
2. Grup:
Yarın:
14.00 Silivrispor-Beykoz İshaklıspor (Silivri Müjdat Gürsu)
16 Şubat Pazar:
14.00 Smart Holding Çayelispor-Tire 2021 FK (Çayeli İlçe)
14.00 Yurt Et Amasyaspor-Etimesgut Belediyespor (12 Haziran)
14.00 Muğlaspor-Balıkesirspor (Muğla Atatürk)
14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Nevşehir Belediyespor (Kelkit İlçe)
14.00 Uşakspor-Adıyaman FK (Uşak 1 Eylül)
14.00 Fatsa Belediyespor-İnegöl Kafkasspor (Fatsa İlçe)
14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-T.Metal 1963 (Mardin 21 Kasım)
3. Grup:
Yarın:
14.00 52 Orduspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Yeni Ordu)
14.00 Alanya 1221 Futbol-10 Numara Sportif Efeler (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Aliağaspor-Viranşehir Belediyespor (Aliağa Atatürk)
16 Şubat Pazar:
14.00 Bayburt Özel İdare-Yozgat Belediyesi Bozoskpor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Osmaniyespor-1923 Mustafakemalpaşaspor (7 Ocak)
14.00 Çorluspor 1947-Küçükçekmece Sinopspor (General Basri Saran)
14.00 Çankayaspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Osmanlı)
14.00 Karabük İdmanyurduspor-Pazarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4. Grup:
Yarın:
14.00 Polatlı 1926-Orduspor 1967 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Bursa Nilüfer-Niğde Belediyespor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
16 Şubat Pazar:
14.00 Kırıkkale FK-Zonguldakspor (Başpınar)
14.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
14.00 Kolibri Ağrı 1970-7 Eylül Turgutlu 1984 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Denizlispor (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Solwie Enerji Erciyes 38-Mardin 1969 (Kayseri Atatürk Yan Açık Saha)
14.00 Edirnespor-İzmir Çoruhlu FK (Tunca Futbol Sahası)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.