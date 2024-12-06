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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanacak. Nesine 3. Lig'de ise 14. hafta maçları yapılacak.

Süha Gür  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

7 Aralık Cumartesi:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

8 Aralık Pazar:

13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

1. Lig

Yarın:

13.30 Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Yeni Malatyaspor-Kocaelispor (Yeni Malatya)

16.00 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor (Iğdır Şehir)

8 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Eryaman)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor (Esenler Erokspor)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor (Diyarbakır)

2. Lig

Beyaz Grup:

8 Aralık Pazar:

14.00 Sarıyer-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Kırklarelispor-Fethiyespor (Kırklareli Atatürk)

14.00 İnegölspor-Karaköprü Belediyespor (İnegöl İlçe)

14.00 Altınordu-İskenderunspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Beykoz Anadoluspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Kepezspor-Altay (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Afyonspor-1461 Trabzon FK (Zafer)

14.00 GMG Kastamonuspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Gazi)

9 Aralık Pazartesi:

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Batman Petrolspor (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup

8 Aralık Pazar:

14.00 Somaspor-Merkür Jet Erbaaspor (Soma Atatürk)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Artı Değer Vanspor FK (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Serik Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Ankara Demirspor-Giresunspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Nazillispor (Mersin)

14.00 Karacabey Belediyespor-Çimentaş Elazığspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

14.00 Bucaspor 1928-Menemen FK (Yeni Buca)

14.00 Diyarbekirspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim saha)

14.00 Belediye Derincespor-Karaman FK (Belediye Derincespor Doğal Çim)

3. Lig

1. Grup:

8 Aralık Pazar:

14.00 23 Elazığ FK-Kemerkent Bulvarspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Artvin Hopaspor-Kırşehir Futbol SK (Arhavi İlçe)

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Karşıyaka-Belediye Kütahyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Silifke Belediyespor (Düzce Şehir)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Ergene Velimeşespor-Anadolu Üniversitesi (General Barsi Saran)

14.00 Muşspor-Kuşadasıspor (Muş Şehir)

2. Grup:

8 Aralık Pazar:

14.00 Amasyaspor FK-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (12 Haziran)

14.00 Smart Holding Çayelispor-Uşakspor (Çayeli İlçe)

14.00 Tire 2021 FK-Fatsa Belediyespor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Etimesgut Belediyespor-T.Metal 1963 Spor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Balıkesirspor-İnegöl Kafkasspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Beykoz İshaklıspor-Adıyaman FK (Alemdağ)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Nevşehir Gazi)

9 Aralık Pazartesi:

14.00 Muğlaspor-Silivrispor (Muğla Atatürk)

3. Grup:

8 Aralık Pazar:

14.00 52 Orduspor FK-Çorluspor (Yeni Ordu)

14.00 Osmaniyespor-Alanya 1221 Futbol SK (7 Ocak)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-Çankayaspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Aliağa Futbol (Sorgun)

14.00 1923 Mustafakemalpaşaspor-Pazarspor (Mustafa Kemalpaşa İlçe)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Viranşehir Belediyespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Yapalı İnşaat 1922 (Bolluca)

14.00 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Karabük İdmanyurduspor (Didim Atatürk)

4. Grup:

Yarın:

14.00 Sebat Gençlikspor-İzmir Çoruhlu FK (Ortahisar Yavuz Selim)

8 Aralık Pazar:

13.00 Kolibri Ağrı 1970 Spor-Büyükçekmece Tepecikspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK (Kırıkhan İlçe)

14.00 Kırıkkale FK-Polatlı 1926 Spor (Başpınar)

14.00 Zonguldakspor-Bursa Nilüfer Futbol SK (Karaelmas K.Köksal)

14.00 7 Eylül Turgutlu 1984-Niğde Belediyespor (Mümin Özkasap)

14.00 Denizlispor-Orduspor 1967 (Denizli Atatürk)

14.00 Mardin 1969 Spor-Edirnespor (Mardin 21 Kasım)

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