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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 33, Trendyol 1. Lig'de 31, TFF 2. Lig'de 36, TFF 3. Lig'de ise 29. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Dilek Erol  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi de 28. hafta mücadelelerine sahne olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

Yarın:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

1. Lig

Bugün:

20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)

21 Nisan Pazar:

13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

21 Nisan Pazar:

15.00 Kırşehir Futbol-Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)

15.00 Serik Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Adıyaman FK-1461 Trabzon FK (Kahta İlçe)

15.00 Bucaspor 1928-Esenler Erokspor (Yeni Buca)

15.00 Bursaspor-Hes İlaç Afyonspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

15.00 Ankara Demirspor-Diyarbekirspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-AcnTURK Vanspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.00 Altınordu-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Nazilli Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Nazilli İlçe)

Kırmızı Grup:

21 Nisan Pazar:

15.00 Etimesgut Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Fethiyespor (Bolluca)

15.00 Isparta 32 Spor-İnegölspor (Isparta Atatürk)

15.00 Karaman FK-GMG Kastamonuspor (Yeni Karaman)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

15.00 Belediye Derincespor-Somaspor (Belediye Derince Doğal Çim)

15.00 Uşakspor-Menemen FK (Uşak 1 Eylül)

15.00 İskenderunspor-Denizlispor (Kırıkhan İlçe)

15.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Sarıyer (Dağılgan)

TFF 3. Lig

1. Grup:

21 Nisan Pazar:

15.00 52 Orduspor FK-Küçükçekmece Sinopspor (Yeni Ordu)

15.00 Talasgücü Belediyespor-Artvin Hopaspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

15.00 Karabük İdmanyurduspor-Malatya Arguvan SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 İnegöl Kafkasspor-Tarsus İdman Yurdu (İnegöl İlçe)

15.00 Edirnespor-Mardin 1969 (Edirne 25 Kasım)

15.00 Kepezspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Kırıkkalegücü-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Başpınar)

2. Grup:

15.00 Kelkit Hürriyetspor-Efeler 09 (Kelkit İlçe)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Kemerkent Bulvarspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol)

15.00 Karşıyaka-Hacettepe 1945 SK (Alsancak Mustafa Denizli)

15.00 Çimentaş Elazığspor-Sapanca Gençlikspor (Elazığ)

15.00 Silifke Belediyespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Silifke Şehir)

15.00 Ergene Velimeşespor-Amasyaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 TPAO Batman Petrolspor-Pazarspor (Batman)

3. Grup:

15.00 Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor (Faruk Çelik)

15.00 Bayburt Özel İdarespor-Sivas Dört Eylül (Bayburt Genç Osman)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Fatsa Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Silivrispor-Bornova 1877 (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Dumlupınar)

15.00 Akhisarspor-Merkür Jet Erbaaspor (Spor Toto Akhisar)

15.00 Onvo Ağrı 1970-Darıca Gençlerbirliği (Vali Lütfi Yiğenoğlu)

4. Grup:

21 Nisan Pazar:

15.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Balıkesirspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Tokat Belediye Plevnespor-Bursa Yıldırımspor (Gaziosmanpaşa)

15.00 Bitexen Adana 1954-İdaş Çatalcaspor (Yeni Adana)

15.00 Sebat Gençlikspor-Nevşehir Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Güneş Holding Çankaya-23 Elazığ FK (Osmanlı)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Armoni Alanya Kestelspor (Kurtalan İlçe)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

21 Nisan Pazar:

12.00 Ataşehir Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (İBB Esatpaşa)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hakkarigücü (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

12.00 Fatih Vatanspor-ALG Spor (Fatih Mimar Sinan)

12.30 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Batur)

14.00 Trabzonspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

14.00 Beşiktaş JK United Payment-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Halit Kıvanç)

14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Beylerbeyi-Bitexen 1207 Antalyaspor (Beylerbeyi 75. Yıl)

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