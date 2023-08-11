Dolar
27.05
Euro
29.75
Altın
1,916.16
ETH/USDT
1,849.80
BTC/USDT
29,459.00
BIST 100
7,453.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Arnavutköy’deki cam üretim tesisinde yangın çıktı Arnavutköy’deki cam üretim tesisinde yangın çıktı
logo
Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu, ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Can Öcal  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)

Yarın:

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

13 Ağustos Pazar:

19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)

21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)

21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

21.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

Yarın:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)

13 Ağustos Pazar:

17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Aktepe)

19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Göztepe-Sakaryaspor (Spor Toto Akhisar)

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Altay (11 Nisan)


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
MASKİ'den Malatya'daki deprem sonrası içme suyu uyarısı
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
Malatya'da deprem nedeniyle bazı vatandaşlar parklarda sabahladı
İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 409 zanlı yakalandı

Benzer haberler

MKE Ankaragücü sezonu yarın Kasımpaşa deplasmanında açacak

MKE Ankaragücü sezonu yarın Kasımpaşa deplasmanında açacak

Futbolda haftanın programı

Türk takımları Avrupa'da 4'te 4 yaptı

Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 mağlup etti

Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 mağlup etti
Beşiktaş, Neftçi deplasmanında 3 golle kazandı

Beşiktaş, Neftçi deplasmanında 3 golle kazandı
Fenerbahçe, Maribor karşısında rövanşa avantajlı gidiyor

Fenerbahçe, Maribor karşısında rövanşa avantajlı gidiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet