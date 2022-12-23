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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Protokol İmza Töreni'nde konuşuyor.
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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de FIFA Dünya Kupası arasının ardından ikinci bölüm 15. hafta maçlarıyla başlayacak; Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısı 19. hafta maçlarıyla sona erecek.

Serdal Kalaycı   | 23.12.2022
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki ligde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Hatay)

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

25 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Galatasaray-İstanbulspor (Nef)

1. Lig

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Pendikspor-Manisa FK (Pendik)

25 Aralık Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor (Eryaman)

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

26 Aralık Pazartesi:

17.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Göztepe-Bodrumspor (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)

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