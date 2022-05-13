Futbolda haftanın programı

İstanbul
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarının tamamı yarın saat 16.00'da başlayacak.
TFF 2. Lig'de play-off çeyrek final rövanş, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup'ta play-off yarı final, Turkcell Kadın Süper Ligi'nde de play-off ve play-out maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Yarın
19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
15 Mayıs Pazar
16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
16.00 Trabzonspor-Altay (Atatürk Olimpiyat)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)
16 Mayıs Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
20.00 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)
Spor Toto 1. Lig
MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor (Eryaman)
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor (Ümraniye Belediye)
Altınordu-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)
Eyüpspor-Kocaelispor (Eyüp)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü (Kazım Karabekir)
Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Yeni 19 Mayıs)
NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği (Menemen)
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (17 Eylül)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
16 Mayıs Pazartesi
15.30 1461 Trabzon-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Ortahisar Yavuz Selim)
16.00 Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)
Beyaz Grup:
16 Mayıs Mayıs Pazartesi
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu (Diyarbakır)
20.00 Teco Karacabey Belediyespor-Isparta 32 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
TFF 3. Lig
1. Grup
17 Mayıs Salı
16.00 Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor (Dumlupınar)
16.00 Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
2. Grup:
Bugün
16.00 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Dağılgan)
20.00 52 Orduspor-İskenderunspor (Yeni Ordu)
18 Mayıs Çarşamba
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-68 Aksaray Belediyespor (Iğdır Şehir)
16.00 İskenderunspor-52 Orduspor (İskenderun 5 Temmuz)
3. Grup:
17 Mayıs Salı
20.00 Fethiyespor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Fethiye İlçe)
20.00 İçel İdmanyurdu-Orduspor 1967 (Mersin)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Play-off:
Yarın
12.00 Hakkarigücü-Fenerbahçe (Merzan Şehir)
16.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-ALG Spor (Zeytinköy)
15 Mayıs Pazar
12.00 Konak Belediyespor-Beşiktaş Vodafone (Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha)
14.00 Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Fatih Mimar Sinan)
Play-out:
15 Mayıs Pazar
12.00 İlkadım Belediye Yabancılar Pazarspor-Altay (Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim Saha)
14.00 Kireçburnu-Bitexen Sivasspor (Çayırbaşı)
14.00 Kocaeli Bayan FK-Dudullu (Mehmet Ali Kağıtçı)
14.00 Yukatel Kayseri-Hatayspor (Vali Nihat Canbolat Sümer 2 Nolu Saha)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.