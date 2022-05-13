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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçları yapılacak.

Yunus Kaymaz   | 13.05.2022
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarının tamamı yarın saat 16.00'da başlayacak.

TFF 2. Lig'de play-off çeyrek final rövanş, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup'ta play-off yarı final, Turkcell Kadın Süper Ligi'nde de play-off ve play-out maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Yarın

19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15 Mayıs Pazar

16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

16.00 Trabzonspor-Altay (Atatürk Olimpiyat)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

16 Mayıs Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

20.00 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)

Spor Toto 1. Lig

MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor (Eryaman)

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor (Ümraniye Belediye)

Altınordu-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)

Eyüpspor-Kocaelispor (Eyüp)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü (Kazım Karabekir)

Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Yeni 19 Mayıs)

NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği (Menemen)

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (17 Eylül)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

16 Mayıs Pazartesi

15.30 1461 Trabzon-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Ortahisar Yavuz Selim)

16.00 Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)

Beyaz Grup:

16 Mayıs Mayıs Pazartesi

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu (Diyarbakır)

20.00 Teco Karacabey Belediyespor-Isparta 32 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

TFF 3. Lig

1. Grup

17 Mayıs Salı

16.00 Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor (Dumlupınar)

16.00 Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

2. Grup:

Bugün

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Dağılgan)

20.00 52 Orduspor-İskenderunspor (Yeni Ordu)

18 Mayıs Çarşamba

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-68 Aksaray Belediyespor (Iğdır Şehir)

16.00 İskenderunspor-52 Orduspor (İskenderun 5 Temmuz)

3. Grup:

17 Mayıs Salı

20.00 Fethiyespor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Fethiye İlçe)

20.00 İçel İdmanyurdu-Orduspor 1967 (Mersin)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Play-off:

Yarın

12.00 Hakkarigücü-Fenerbahçe (Merzan Şehir)

16.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-ALG Spor (Zeytinköy)

15 Mayıs Pazar

12.00 Konak Belediyespor-Beşiktaş Vodafone (Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha)

14.00 Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Fatih Mimar Sinan)

Play-out:

15 Mayıs Pazar

12.00 İlkadım Belediye Yabancılar Pazarspor-Altay (Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim Saha)

14.00 Kireçburnu-Bitexen Sivasspor (Çayırbaşı)

14.00 Kocaeli Bayan FK-Dudullu (Mehmet Ali Kağıtçı)

14.00 Yukatel Kayseri-Hatayspor (Vali Nihat Canbolat Sümer 2 Nolu Saha)

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