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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Süper Lig'de 29. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig, 25. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Misli.com 3. Lig'de ise erteleme müsabakaları yapılacak.

Metin Arslancan   | 05.03.2021
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Gaziantep (Vodafone Park)

7 Mart Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

8 Mart Pazartesi:

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ankaraspor-Menemenspor (Osmanlı)

19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

7 Mart Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

8 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)

Misli.com 3. Lig

1. Grup

7 Mart Pazar:

14.00 Çankaya-Fatsa Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor (Alemdağ)

3. Grup

7 Mart Pazar:

14.00 Gölcükspor-Batman Petrolspor (Gölcük Şehir)

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