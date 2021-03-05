Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Gaziantep (Vodafone Park)
7 Mart Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
8 Mart Pazartesi:
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ankaraspor-Menemenspor (Osmanlı)
19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
7 Mart Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altay-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
8 Mart Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)
Misli.com 3. Lig
1. Grup
7 Mart Pazar:
14.00 Çankaya-Fatsa Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor (Alemdağ)
3. Grup
7 Mart Pazar:
14.00 Gölcükspor-Batman Petrolspor (Gölcük Şehir)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.