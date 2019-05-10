Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.85
Dolar
6.10
BIST 100
89,521.17
Altın
1,284.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'e 32'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Metin Arslancan   | 10.05.2019
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Futbolda Spor Toto Süper Lig 32'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

Yarın:

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)

19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)

12 Mayıs Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

13 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali
Doğu Akdeniz'de enerji denklemi
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi

Benzer haberler

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

Trabzonspor yeni stadında en iyi sezonunu yaşıyor

Yeni Malatyaspor 7 maç sonra deplasmanda güldü

Süper Lig'de son sıralarda büyük mücadele

Süper Lig'de son sıralarda büyük mücadele
Bursaspor küme düşme hattına 'demir attı'

Bursaspor küme düşme hattına 'demir attı'
Trabzonspor ile Kayserispor 44. randevuda

Trabzonspor ile Kayserispor 44. randevuda