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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'e 31'inci, Spor Toto 1. Lig'e 32'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Metin Arslancan   | 03.05.2019
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 31'inci, Spor Toto 1. Lig'e ise 32'nci hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 2018-2019 sezonu, play-off'lar hariç 34'üncü hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

Yarın:

16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

5 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.30 Adanaspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)

Yarın:

17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)

17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)

19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)

5 Mayıs Pazar:

17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)

19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)

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